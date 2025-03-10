Хирурги Областной больницы удалили опухоль весом 5 кг

Пациент поступил в приемный покой с подозрением на патологию печени, жалобами на тянущие боли в пояснице справа и высокую температуру тела до 39° C. В ходе дообследования специалисты выявили огромную опухоль забрюшинного пространства справа. Новообразование сдавливало внутренние органы и представляло серьезную угрозу для жизни мужчины.