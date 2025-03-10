Хирурги Областной больницы удалили опухоль весом 5 кг

Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы избавили пациента от опухоли весом более пяти килограммов.
В операции принимали участие опытные анестезиологи и операционные сестры. Оперировали хирурги Алексей Евтихов и Олег Азаренков. Гистологическое исследование удаленной опухоли было направлено на определение ее клеточного состава. Результат — забрюшинная саркома.
По словам лечащего врача, заведующего отделением Алексея Евтихова, забрюшинные саркомы — редкое заболевание. Ей чаще болеют люди старше 50 лет, а опухоли таких размеров встречаются изредка, один-два раза в год.
Пациент поступил в приемный покой с подозрением на патологию печени, жалобами на тянущие боли в пояснице справа и высокую температуру тела до 39° C. В ходе дообследования специалисты выявили огромную опухоль забрюшинного пространства справа. Новообразование сдавливало внутренние органы и представляло серьезную угрозу для жизни мужчины.
«Команда дежурных врачей в приемном покое действовала слаженно. Они провели консилиум, после чего пациент был переведен в отделение второй хирургии, а затем прооперирован», — рассказал Алексей Евтихов.
Таким образом индивидуальный подход к каждому этапу операции позволил минимизировать кровопотерю, и пациенту удалось сохранить почку.