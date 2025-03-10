Биолог объяснил, почему Казанка освобождается ото льда раньше других рек

В этом году в начале марта Казанка местами уже освободилась ото льда. К примеру, до Третьей транспортной дамбы. Этим уже воспользовались любители закаливания и фридайвинга из Казани, открыв новый купальный сезон. Там, где лед еще остался, он очень тонкий. Однако, несмотря на это, некоторые рыбаки до сих пор, рискуя провалиться и получить обморожения, выходят на рыбалку.