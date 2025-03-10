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Биолог объяснил, почему Казанка освобождается ото льда раньше других рек

Ежегодно весной Казанка вскрывается ото льда раньше, чем другие реки. Почему так происходит, «Татар-информу» рассказал член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков.

Источник: ИА Татар-информ

«Казанка ежегодно вскрывается ото льда раньше, чем Волга, Кама и небольшие реки. Это уникальная река, по своему гидрохимическому типу она относится к сульфатным, в то время как другие близлежащие реки являются по типу гидрокарбонатными. Две третьих ее гидропитания складываются из родников, обладающих высокой сульфатной минерализацией», — пояснил собеседник агентства.

В этом году в начале марта Казанка местами уже освободилась ото льда. К примеру, до Третьей транспортной дамбы. Этим уже воспользовались любители закаливания и фридайвинга из Казани, открыв новый купальный сезон. Там, где лед еще остался, он очень тонкий. Однако, несмотря на это, некоторые рыбаки до сих пор, рискуя провалиться и получить обморожения, выходят на рыбалку.