Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова

В 1961 году артистка пришла в Театр им. Ермоловой. За время службы в нем Говорова сыграла десятки ролей, среди которых Джоан в постановке «Время и семья Конвей», Мисс Браун («Мы не одни, дорогая»), Катя («Теория невероятности»), Кашкина («Прошлым летом в Чулимске») и другие.