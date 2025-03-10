Шалабаев похвалил новые мясные котлеты на «Молочной кухне»

Муниципальных предприятий «Молочная кухня» Нижнего Новгорода снова расширяет свой ассортимент — в продажу на городские раздатки поступили мясные котлеты с полностью натуральным составом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В ассортименте — шницель «нежный», котлеты куриные, котлеты куриные с сыром, бифштекс домашний, котлеты из индейки. В этих котлетах только мясо, лук и специи — все нижегородское.
«Из свежего сырья проверенных поставщиков, которое закупают, исходя только из реальной количественной потребности, котлеты производит “Дирекция по питанию”, — рассказал Юрий Шалабаев. — Вся продукция сразу же реализуется на раздатках».
По его словам, приобрести её можно также в «Кремлёвской столовой».
«Сегодня сам зашёл в обед и купил попробовать. Уверен, что вкусно!» — добавил градоначальник.