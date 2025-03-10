На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело

КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в Казани, сообщает МВД по Татарстану.
По данным полиции, водитель арендованного «Москвича», следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.
«Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на улице Вишневского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.