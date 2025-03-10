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C марта на калининградское направление встает еще один паром

На линию возвращается паром «Спарта II».

Источник: Оборонлогистика

С 11 марта 2025 «Спарта II» возобновляет регулярные рейсы на линии Калининград (порт Балтийск) — Санкт-Петербург (терминал «Петролеспорт»), сообщили в пресс-службе паромного оператора «Оборонлогистика».

Паром возит все виды морских контейнеров и накатная техника, в том числе гусеничная, негабаритная и тяжеловесная.

Судно «Спарта II» было задействовано на линии в Калининград с октября 2022 г. с небольшими перерывами на дальние рейсы. За это время оно перевезло туда и обратно более 150 000 т грузов.