C марта на калининградское направление встает еще один паром

С 11 марта 2025 «Спарта II» возобновляет регулярные рейсы на линии Калининград (порт Балтийск) — Санкт-Петербург (терминал «Петролеспорт»), сообщили в пресс-службе паромного оператора «Оборонлогистика».
Паром возит все виды морских контейнеров и накатная техника, в том числе гусеничная, негабаритная и тяжеловесная.
Судно «Спарта II» было задействовано на линии в Калининград с октября 2022 г. с небольшими перерывами на дальние рейсы. За это время оно перевезло туда и обратно более 150 000 т грузов.