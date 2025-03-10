Лукашенко сказал Сиваку, Снопкову и другим чиновникам подготовить себе смену

— Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Не волнуйтесь, не сегодня, а когда скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки, — заключил президент.