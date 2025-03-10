Лукашенко сказал Сиваку, Снопкову и другим чиновникам подготовить себе смену

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусским топ-чиновникам следует подготовить себе смену, передает БелТА.
В частности, белорусский лидер обратил внимание на то, что при формировании правительства необходима преемственность и ставка управленцев с большим опытом, наряду с обновлением кадров. Здесь среди вице-премьеров белорусский лидер выделил первого вице-премьера Николая Снопкова и вице-премьера Анатолия Сивака.
Сиваку Лукашенко сказал, что тот еще совсем молодой человек, и что ему «придется еще прилично побегать».
— Может быть, и полегче какую-то надо было бы работу. Но пока у нас некем заменить вас. Нет специалиста в этой сфере сильнее, чем Сивак, — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что невозможно обновить весь состав вице-премьеров. Поэтому Анатолий Сивак и Николай Снопков сейчас остаются в правительстве «с очень серьезными нагрузками».
— Я на вас очень-очень рассчитываю, — прокомментировал глава республики.
Но и здесь же Лукашенко сказал, что этим и другим топ-чиновникам следует подумать о том, чтобы со временем подготовить себе смену.
— Вся ваша беда в том, что вы неплохо выполняете свои функции и не подготовили себе замену, чтобы вас двигать дальше, — констатировал он.
А в заключение Лукашенко еще дал совет «не выжигать вокруг себя поле», делать так, чтобы оно не выжигалось. Но, напротив, чиновникам рекомендовал растить достойных, толковых экономистов, готовить достойную смену, так как это важно для будущего страны.
— Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Не волнуйтесь, не сегодня, а когда скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко сказал про новое поколение, управляющее страной: «Потихоньку, потихоньку и мы отойдем».
Кроме того, Лукашенко процитировал Трампа, назначая премьера и новых членов правительства Беларуси: «Бури, детка, бури!».