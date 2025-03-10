В мэрии Красноярска объяснили, за какой багаж в транспорте нужно платить

Так, по закону пассажир может бесплатно провозить в общественном транспорте багаж, размеры которого суммарно по высоте, длине и ширине не превышают 120 сантиметров. Речь идет о ручной клади, то есть о сумках, рюкзаках, чемоданах и прочем. Кроме того, не нужно дополнительно платить за детскую коляску, санки, пару лыж в чехле. Пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно провезти кресло-коляску.
За остальной багаж, размеры которого превышают 120 сантиметров, нужно заплатить. К нему относят также велосипед, самокат, мопед и прочее. Для такого багажа придется купить еще один билет по обычной цене.
Перевозчик может отказать пассажиру в проезде или перевозке багажа, если тот может испачкать или испортить вещи других людей, а также будет мешать входу и выходу.