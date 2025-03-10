Минпросвещения РФ назвало даты последних звонков и выпускных вечеров в Прикамье

Министерство просвещения РФ дало рекомендации о проведении последних звонков и выпускных. В школах Пермского края торжественные мероприятия по традиции проведут в конце мая и июня.
В текущем учебном году последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Они включат чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей учащихся, включая участников специальной военной операции.
Мероприятия будут сопровождать поднятие Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации.
Федеральное ведомство поручило регионам обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям.
В Пермском крае выпускниками 11-х классов по итогам 2023−2024 учебного года стали около 9,2 тыс. человек.