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Минпросвещения РФ назвало даты последних звонков и выпускных вечеров в Прикамье

Торжественные события в школах Прикамья традиционно пройдут в конце мая и июня.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения РФ дало рекомендации о проведении последних звонков и выпускных. В школах Пермского края торжественные мероприятия по традиции проведут в конце мая и июня.

В текущем учебном году последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Они включат чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей учащихся, включая участников специальной военной операции.

Мероприятия будут сопровождать поднятие Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации.

Федеральное ведомство поручило регионам обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям.

В Пермском крае выпускниками 11-х классов по итогам 2023−2024 учебного года стали около 9,2 тыс. человек.