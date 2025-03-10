14-летний школьник в наушниках погиб под колесами поезда в Сморгони

14-летний мальчик погиб вечером 9 марта в городе Сморгонь в результате наезда поезда, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Сообщается, что подросток находился на железнодорожных путях и на звуковые и световые сигналы поезда не реагировал.
«Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в СК.
На месте трагедии обнаружены наушники подростка. Все обстоятельства происшествия еще предстоит установить.
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