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14-летний школьник в наушниках погиб под колесами поезда в Сморгони

Школьник погиб под колесами поезда в Сморгони.

Источник: Комсомольская правда

14-летний мальчик погиб вечером 9 марта в городе Сморгонь в результате наезда поезда, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Сообщается, что подросток находился на железнодорожных путях и на звуковые и световые сигналы поезда не реагировал.

«Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в СК.

На месте трагедии обнаружены наушники подростка. Все обстоятельства происшествия еще предстоит установить.

Ранее мы писали, что мать и семилетний ребенок попали в реанимацию после пожара в Копыльском районе.

Еще рассказали, что иностранец взял в аренду отбойный молоток и сдал его в ломбард в Минске.

Кроме того, аферист обманул многодетную семью, пообещав ускорить очередь на квартиру.