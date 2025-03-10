В Москве скорректировали работу системы отопления из-за потепления

«В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО “МОЭК” перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75−77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — сообщил Петр Бирюков.
Межсезонье — самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Ясная погода также влияет на температуру в квартире днем, если окна выходят на солнечную сторону.