В Москве скорректировали работу системы отопления из-за потепления

Межсезонье — самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Ясная погода также влияет на температуру в квартире днем, если окна выходят на солнечную сторону.