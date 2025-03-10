Лукашенко сказал о решении продлить белорускам праздник

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что было решено, чтобы продлить для белорусок праздник 8 Марта, сообщила пресс-служба президента.
Так, 10 марта во Дворце Независимости прошла торжественная церемония вручения государственных наград женщинам из различных сфер деятельности и регионов республики. Традиционно торжественная церемония приурочена к празднику 8 Марта. И, как отметил белорусский лидер, это связано с желанием продлить праздник для белорусок.
Лукашенко пояснил, что для проведения церемонии рассматривали несколько вариантов даты, однако, чтобы продлить праздник для белорусских женщин, решено было провести церемонию именно 10 марта. Президент вручил орден Матери 21 представительнице всех областей и Минска.
Обращаясь к женщинам, глава республики заметил, что они олицетворяют собой все страну — любимую Беларусь.
— Красивую, талантливую, умную, устремленную в светлое будущее, где незыблемы нормальные, традиционные отношения, особенно семейные. А дети для нас — это вообще святое, — подчеркнул он.
Еще Лукашенко заметил, что подавляющее большинство женщин из присутствующих на церемонии удостоены ордена Матери. Глава республики добавил, что преклоняется перед этими женщинами.
— Преклоняюсь перед вами, потому что знаю, что такое воспитывать ребенка. Это настоящий ежедневный подвиг, — уверен глава государства.
Лукашенко сказал также о бессонных ночах матерей, бесконечных тревогах, огромной гордости, когда сыновья приносят воинскую присягу, безмерной радости, видеть дочерей в свадебных платьях.
— А потом в вашу жизнь приходят внуки и оказывается, что материнское сердце не истощилось, а просто вышло на новый, бесконечный круг любви, заботы, нежности. И вот за это мы, мужики, прежде всего благодарны вам, — констатировал президент.
Напомним, на 8 Марта Александр Лукашенко обратился к белорусским женщинам со словами о безграничном счастье.
Также Лукашенко сказал Сиваку, Снопкову и другим чиновникам подготовить себе смену.