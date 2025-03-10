В Иркутской области появился медицинский образовательный кластер «вуз — колледж — регион». Как стало известно КП-Иркутск, его цель — это подготовка специалистов здравоохранения. Он объединил региональный минздрав, Иркутский государственный медицинский университет и десять учреждений среднего профобразования.
У участников появилась возможность сформировать рекомендации для разработки и реализации программ подготовки специалистов среднего звена, поучаствовать в работе по распределению студентов на практику и многое другое.
Таким образом, хотят объединить усилия, которые после будут направлены на благо подготовки кадров. Это позволит улучшить результаты в образовательной, воспитательной, научной работе, а также укрепить профессиональные связи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медицинский поезд «Святой Пантелеймон» побывает в Иркутской области. С 22 марта по 8 апреля он посетит 18 станций.