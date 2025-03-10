В Омске за мостом у телецентра установили авторский надзор

Департамент строительства администрации Омска подвел итоги аукциона на заключение договора авторского надзора за ремонтом моста 60-летия ВЛКСМ у телецентра. «Смотрящим» станет победившая в торгах индивидуальный предприниматель Ольга Ревенко.
Согласно данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована в качестве ИП в 2017 году. Место регистрации — республика Крым. Основным видом деятельности ИП значится строительство коммуникаций для объектов обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, строительство водных и иных инженерных сооружений.
Напомним, ремонт моста ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и авторский надзор является требованием федерального законодательства. Ремонтные работы ведет ООО «СтройТраст».
Платить за авторский надзор будет городской бюджет. Контракт с Ревенко заключен на 3, 4 млн рублей. Предпринимательница должна будет следить за качеством работ до конца ремонта, при этом предоставления подробного отчета в депстрое будут требовать ежемесячно. Также при необходимости Ревенко сможет инициировать внесение изменений в проект.
Напомним, ранее мы писали, когда на мосту будет полностью ограничено движение.