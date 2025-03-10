В Омске за мостом у телецентра установили авторский надзор

Платить за авторский надзор будет городской бюджет. Контракт с Ревенко заключен на 3, 4 млн рублей. Предпринимательница должна будет следить за качеством работ до конца ремонта, при этом предоставления подробного отчета в депстрое будут требовать ежемесячно. Также при необходимости Ревенко сможет инициировать внесение изменений в проект.