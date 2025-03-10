Беларусбанк уже дважды за неполный месяц поднял ставки по кредитам на жилье

Для льготников-очередников ставки тоже подросли. Так, при покупке квартиры у физлица на вторичке ставка теперь составляет до 16% (было 14,5%). При покупке квартиры у застройщика, для тех, кто стоит в очереди в областном городе, ставка составляет до 16% (было 14,5%).