Беларусбанк уже дважды за неполный месяц поднял ставки по кредитам на жилье

Один из крупнейших белорусских банков «Беларусбанк» второй раз за последние 20 дней поднял проценты по кредитам на возведение (реконструкцию) жилья сроком до 20 лет.
Информация о кредитах всегда очень актуальна и для очередников, и для тех, кто берет в банке недостающие деньги на квартиру. Так, 19 февраля 2025 года «Беларусбанк» поднял ставки по программе кредитования «Ипотека Экспресс», предложив 17,5% годовых при покупке квартиры на вторичном рынке у физлица.
Для очередников при покупке квартиры у физических лиц ставка тогда стала 15% (подробности здесь).
10 марта банк выставил новые процентные ставки. Изменения опять коснулись программы «Ипотека Экспресс».
Для тех, кто покупает квартиру на вторичке у физица, ставка выросла до 18,18% годовых (напомним, была 17,5%).
При покупке квартиры у застройщика ставка осталась на уровне 17%.
Для льготников-очередников ставки тоже подросли. Так, при покупке квартиры у физлица на вторичке ставка теперь составляет до 16% (было 14,5%). При покупке квартиры у застройщика, для тех, кто стоит в очереди в областном городе, ставка составляет до 16% (было 14,5%).
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