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Беларусбанк уже дважды за неполный месяц поднял ставки по кредитам на жилье

Беларусбанк второй раз за последние 20 дней поднял проценты кредитов на жилье.

Источник: Комсомольская правда

Один из крупнейших белорусских банков «Беларусбанк» второй раз за последние 20 дней поднял проценты по кредитам на возведение (реконструкцию) жилья сроком до 20 лет.

Информация о кредитах всегда очень актуальна и для очередников, и для тех, кто берет в банке недостающие деньги на квартиру. Так, 19 февраля 2025 года «Беларусбанк» поднял ставки по программе кредитования «Ипотека Экспресс», предложив 17,5% годовых при покупке квартиры на вторичном рынке у физлица.

Для очередников при покупке квартиры у физических лиц ставка тогда стала 15% (подробности здесь).

10 марта банк выставил новые процентные ставки. Изменения опять коснулись программы «Ипотека Экспресс».

Для тех, кто покупает квартиру на вторичке у физица, ставка выросла до 18,18% годовых (напомним, была 17,5%).

При покупке квартиры у застройщика ставка осталась на уровне 17%.

Для льготников-очередников ставки тоже подросли. Так, при покупке квартиры у физлица на вторичке ставка теперь составляет до 16% (было 14,5%). При покупке квартиры у застройщика, для тех, кто стоит в очереди в областном городе, ставка составляет до 16% (было 14,5%).

Мы писали, как построить жилье в Минске с господдержкой в 2025: очереди, поддержка многодетных, «отказные» квартиры, социальное жилье (здесь подробнее).

А еще Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко (здесь подробнее).