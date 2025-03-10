Власти Башкирии озвучили прогноз на грядущий паводок

Сегодня, 10 марта, глава Министерства природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил прогноз на грядущий паводок.
Согласно предварительным данным Башгидрометцентра, уровень воды на реках Белая и Урал ожидается в пределах нормы, а на реке Уфа — около и выше нормы. Точные прогнозы по срокам, уровням воды и возможным зонам затопления, по словам Фазылова, станут известны после 25 марта.
На конец февраля, как следует из данных Башгидромета, запасы воды в снеге в верхнем течении Белой оказались на 38% меньше, чем в прошлом году, и составляют 81 миллиметр, что всего 71% от среднемноголетних значений. Однако в ближайшие время информация будет уточняться. В течение 10 дней планируется провести снегомерные съемки на девяти крупных водохранилищах республики: Юмагузинском, Туймазинском, Ермекеевском, Шаранском, Таналыкском, Акъярском, Бузавлыкском, Юшатырском и Куюргазинском.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.