Власти Башкирии озвучили прогноз на грядущий паводок

На конец февраля, как следует из данных Башгидромета, запасы воды в снеге в верхнем течении Белой оказались на 38% меньше, чем в прошлом году, и составляют 81 миллиметр, что всего 71% от среднемноголетних значений. Однако в ближайшие время информация будет уточняться. В течение 10 дней планируется провести снегомерные съемки на девяти крупных водохранилищах республики: Юмагузинском, Туймазинском, Ермекеевском, Шаранском, Таналыкском, Акъярском, Бузавлыкском, Юшатырском и Куюргазинском.