В Магадане выступили против превращения лагеря «Днепровский» в место памяти

«Речь идет о Берлаге (Береговом исправительно-трудовом лагере) и его подразделении на руднике “Днепровский”. Заключенных там содержалось больше тысячи, большинство из них составляли бандеровцы и власовцы. В целом же, через колымские лагеря прошли около 30 тысяч особо опасных государственных преступников. Никакой реабилитации или оправданию военные преступники не подлежат. К такому выводу пришли ведущие историки, юристы, представители правоохранительных органов и общественники на заседании рабочей группы Общественной палаты Магаданской области по истории Дальстроя», — рассказал РИА Новости председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.