Работать на автобусах Ростова предложили 100 водителям из Узбекистана

В Ростове-на-Дону к работе на общественном транспорте готовы привлечь 100 водителей из Узбекистана. Эту возможность обсудили на специальном совещании, сообщает 10 марта ИА «Дуне».
По данным издания, возможность трудоустройства рассмотрели представители Генерального консульства Узбекистана и директор департамента транспорта донской столицы.
— Желающим работать в Ростове пообещали покрыть расходы и выделить конкурентную заработную плату. Также представили проект соглашения и перечень необходимых документов, — говорится в публикации.
Отметим, на момент обсуждения кадровой ситуации нехватка водителей автобусов в Ростове составляла 40%.