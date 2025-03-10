Нефтекамский учитель, который включил порно на уроке, уволился из школы

Учитель из башкирского города Нефтекамск, который включил порно на уроке, уволился из школы по собственном желанию. Об этом со ссылкой слова сотрудников учреждения сообщает «РИА Новости».
Напомним, несколько дней назад педагог с 40-летний стажем во время урока вывел на большой экран видео интимного характера. Преподаватель заявил, что открыл этот видеоролик случайно.
В отношении учителя организовали проверку, к ней подключились также сотрудники прокуратуры Башкирии. Известно, что проверяющие изъяли тот самый компьютер, с которого запустился ролик.
К слову, в школе к пожилому педагогу относятся с большим уважением и отмечают, что к нему никогда никаких нареканий не было. По одной из версий, которую высказали другие учителя этой школы, произошедшее мог подстроить кто-то из учеников.
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