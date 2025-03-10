В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте

Выдавая себя за успешного инвестора, он знакомился на различных бизнес-встречах с пострадавшими, которым сообщал, что занимается привлечением денежных средств в NFT бизнес. Он говорил, что его знакомый — известный художник — создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего их цена возрастает и можно получать прибыль. Затем он добавлял граждан в мессенджер-чат, где якобы размещалась информация о сделках.