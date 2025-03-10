В Минске экс-директор УКС получил 7,5 года за взятку 110 тысяч рублей

В Минске экс-директор управлениz капитального строительства стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление служебными полномочиями, сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Так, бывшего руководителя одного из столичных УКС обвиняли в получении взятки от представителя коммерческой организации, что повлекло за собой тяжкие последствия. Под суд пойдет и представитель коммерческой структуры, которому инкриминируют дачу взятки и пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями.
Установлено, что с 11 июня 2019-го по 27 мая 2022 года экс-директор УКС сделал так, чтобы вносились ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ по объекту строительства. Подделав документы, он обеспечил оплату заинтересованному юрлицу, а своем предприятию нанес ущерб не менее чем на 1,3 миллиона белорусских рублей.
В прокуратуре сказали, что директор УКС осужден за получение взятки в 110 тысяч белорусских рублей и приговорен к 7,5 года заключения и штрафу 160 тысяч белорусских рублей с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.
Тем временем иностранец взял в аренду отбойный молоток и сдал его в ломбард в Минске.