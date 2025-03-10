В Минске экс-директор УКС получил 7,5 года за взятку 110 тысяч рублей

Установлено, что с 11 июня 2019-го по 27 мая 2022 года экс-директор УКС сделал так, чтобы вносились ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ по объекту строительства. Подделав документы, он обеспечил оплату заинтересованному юрлицу, а своем предприятию нанес ущерб не менее чем на 1,3 миллиона белорусских рублей.