В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 25 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. руб. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков.
"Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафа.
за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", — сказано в документе.
Отмечается, что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности.
«Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить», — уточняется в отзыве кабмина.