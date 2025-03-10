Умирающих свердловчан заменяют мигрантами

В Свердловской области за год выросло количество умерших. При этом количество появившихся на свет снизилось. Соответствующие данные приводит Свердловскстат в исследовании демографической ситуации Среднего Урала.
Так, в 2024 году в регионе зарегистрировано 36 948 новорожденных (на 1 581 меньше, чем в 2023 году) и умерло 57 874 (на 1 945 больше, чем в 2023 году). Таким образом, показатель естественной убыли за год вырос с 17 400 до 20 926 человек.
Количество браков снизилось с 30 288 в 2023 до 29 137 в 2024 году. Разница составила 1 151 единицу. Примечательно, что меньше стало и разводов (-916) — 20 688 вместо 21 604 в 2023 году.
Намного лучше в Свердловской области сложилась ситуация в сфере миграции. В 2024 году в регион прибыло 101 527 мигрантов. При этом уехало 81 809 мигрантов. Миграционный прирост составил 19 718 мигрантов. Основу миграционного прироста составили гости из-за границы — в частности, из стран СНГ (+ 16 563 мигранта) и дальнего зарубежья (+ 1 775 мигрантов). В 2023 году миграционный прирост на Среднем Урале составил лишь 1 153 человека с 89 490 прибывшими и 88 337 убывшими.