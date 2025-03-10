Умирающих свердловчан заменяют мигрантами

Так, в 2024 году в регионе зарегистрировано 36 948 новорожденных (на 1 581 меньше, чем в 2023 году) и умерло 57 874 (на 1 945 больше, чем в 2023 году). Таким образом, показатель естественной убыли за год вырос с 17 400 до 20 926 человек.