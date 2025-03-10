Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 12 марта

— С 12 марта по 25 мая в Красногвардейском районе движение ограничат по Малоохтинской набережной от Республиканской улицы до Малоохтинского проспекта, до 25 апреля — по Заневскому проспекту от улицы Стахановцев до Малоохтинского проспекта. Там будут прокладывать газопровод, — пояснили инспекторы.