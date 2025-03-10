Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 12 марта

Движение транспорта ограничат в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга с 12 марта. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— С 12 марта по 25 мая в Красногвардейском районе движение ограничат по Малоохтинской набережной от Республиканской улицы до Малоохтинского проспекта, до 25 апреля — по Заневскому проспекту от улицы Стахановцев до Малоохтинского проспекта. Там будут прокладывать газопровод, — пояснили инспекторы.
В Приморском районе с 12 марта по 22 марта машины не смогут проехать у дома 14к2, литера А, на Богатырском проспекте. Несколько дней специалисты будут заниматься реконструкцией водопровода.
В Пушкинском районе с 12 марта по 28 сентября перекроют движение по Новгородскому проспекту в Шушарах от Шушарской дороги до Пушкинской улицы. Решение приняли в связи со строительством газопровода.
Автомобилистов призвали заранее планировать свою поездку, а также обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты.