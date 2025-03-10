В Омске продали одно из зданий Сбербанка

Сбербанк продал одно из своих зданий в Омске. Речь идет об объекте по улице Ватутина, 5Б, в котором раньше располагалось одно из отделений.
Недвижимость была выставлена на аукцион, начальная стоимость составляла 21 млн рублей. Здание было построено в 1974 году, его площадь — более 240 кв. метров. В лот также вошел земельный участок площадью 1,1 тысяч кв. метров.
По итогам аукциона бывшая собственность Сбербанка досталась предпринимательнице Гаяне Оганян. Она заплатила за недвижимость вдвое больше стартовой цены — 42, 6 млн. Специализируется Оганян на управлении недвижимостью, кроме того, она владеет омской сетью бистро.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка, в Сбере намерены и дальше оптимизировать свой портфель недвижимости. Там будут изучать возможность продажи зданий и помещений, где расположены офисы с низкой проходимостью.
Ранее мы писали о том, что здание Сбербанка на Красном пути было продано за 141 млн рублей.