Когда празднуют Навруз в 2025 году, суть и обычаи праздника

Азербайджан. В этой стране готовятся к празднику заранее, стараясь до Навруза завершить все дела, ссоры и конфликты. Важное место в праздновании занимает выпечка и приготовление сладостей, таких как пахлава, гогал, шакер-бура. Хозяйки стремятся разнообразить стол угощениями, чтобы продемонстрировать изобилие наступающего года. Накануне праздника, во время так называемых «четвергов» (в последние четыре четверга перед Наврузом), устраивают костры, а члены семьи и соседи прыгают через них, «сжигая» весь накопленный за зиму негатив.