В врезавшейся в электроопору Lada Vesta в Башкирии чуть не разбилась насмерть женщина

В Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором едва не погибла женщина. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Неподалеку от железнодорожного переезда в селе Субханкулово Lada Vesta врезалась в электроопору. На место происшествия были направлены спасатели Госкомитета по ЧС.
Специалистам удалось вытащить из поврежденной машины пострадавшую 34-летнюю женщину. Ее передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшего оказания медицинской помощи. Также спасатели отключили аккумулятор у автомобиля, чтобы избежать возможных возгораний или других опасных последствий.
В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости быть особенно внимательными на дорогах, особенно в непогоду или при плохом самочувствии. Такие условия значительно повышают риск возникновения аварийных ситуаций.
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