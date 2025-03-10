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В врезавшейся в электроопору Lada Vesta в Башкирии чуть не разбилась насмерть женщина

В Башкирии в ДТП едва не погибла 34-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором едва не погибла женщина. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Неподалеку от железнодорожного переезда в селе Субханкулово Lada Vesta врезалась в электроопору. На место происшествия были направлены спасатели Госкомитета по ЧС.

Специалистам удалось вытащить из поврежденной машины пострадавшую 34-летнюю женщину. Ее передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшего оказания медицинской помощи. Также спасатели отключили аккумулятор у автомобиля, чтобы избежать возможных возгораний или других опасных последствий.

В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости быть особенно внимательными на дорогах, особенно в непогоду или при плохом самочувствии. Такие условия значительно повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

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