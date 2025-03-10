Женщины Ростовской области опережают мужчин на фондовом рынке

— Конечно, итоговый результат инвестора зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее, в 2024 году представительницы прекрасного пола были успешнее мужчин на фондовом рынке: положительную доходность показали 60% женщин и 51% мужчин. Видно также, что дамы предпочитают долгосрочное накопление капитала сиюминутным тратам. Так, в январе 2025 года женщины потратили на инвестиции в 7 раз больше денег, чем в сумме на покупку одежды, обуви и техники, походы в кафе и рестораны, отдых и развлечения, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.