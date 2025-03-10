Женщины Ростовской области опережают мужчин на фондовом рынке

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству женщин, инвестирующих в фондовый рынок, наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Наибольшее число женщин, открывших брокерский счет в СберИнвестициях в прошлом году, было зафиксировано в Ростовской, Новосибирской, Московской, Свердловской областях и Санкт-Петербурге. О таких данных в преддверии 8 марта рассказали в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.
При этом число женщин, открывших брокерский счет, по сравнению с 2023 годом увеличилось на 67%. А число новых инвесторов-мужчин — на 60%. Также в банке отмечают, что растет и число женщин среди клиентов, которые оформляют продукты с инвестиционным доходом. Их уже 52%.
Была сделана выборка и по возрасту. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет, женщины — 42 года. А чаще всего открывают брокерский счет женщины в возрасте 38 лет.
Женщины стали в пять раз чаще выбирать и программы страхования жизни с инвестиционным доходом. Средний объём активов в их портфелях вырос в 12 раз.
Среди популярных активов, которые все чаще выбирают женщины, «голубые фишки» (их доля выросла с 32% до 42%), а среди акций в портфелях женщин лидируют Сбер, «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».
— Конечно, итоговый результат инвестора зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее, в 2024 году представительницы прекрасного пола были успешнее мужчин на фондовом рынке: положительную доходность показали 60% женщин и 51% мужчин. Видно также, что дамы предпочитают долгосрочное накопление капитала сиюминутным тратам. Так, в январе 2025 года женщины потратили на инвестиции в 7 раз больше денег, чем в сумме на покупку одежды, обуви и техники, походы в кафе и рестораны, отдых и развлечения, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.