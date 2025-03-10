С семьи в Челябинской области взыскали 50 тысяч за вывоз мусора

Семья из Челябинска не оплачивала вывоз мусора с 2019 года, надеясь, что отсутствие договора избавит их от необходимости платить. Долг постепенно копился, а вместе с ним — пени. В итоге, когда глава семьи собрался в отпуск, его банковские счета оказались арестованы, а накопленные деньги списаны в счет задолженности. Об этом сообщает Pchela.news.
— С учетом данных, которые назвала женщина, несложно подсчитать, что долг семьи из шести человек за пять лет составляет примерно 29 тысяч рублей — это, если считать по текущему тарифу 81,32 рубля за человека. Плюсом к этому — пени за каждый день просрочки, госпошлина от 2000 рублей и исполнительский сбор от 1000 рублей, — пояснили в «Челябинском информационно-расчетном центре».
Юристы поясняют, что отказаться от оплаты вывоза ТКО невозможно — договор считается заключенным автоматически, даже если жильцы не подписывали документы. Более того, плата начисляется на всех собственников, даже если они фактически не проживают в доме. Специалисты советуют вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать неприятных сюрпризов.