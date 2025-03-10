С семьи в Челябинской области взыскали 50 тысяч за вывоз мусора

— С учетом данных, которые назвала женщина, несложно подсчитать, что долг семьи из шести человек за пять лет составляет примерно 29 тысяч рублей — это, если считать по текущему тарифу 81,32 рубля за человека. Плюсом к этому — пени за каждый день просрочки, госпошлина от 2000 рублей и исполнительский сбор от 1000 рублей, — пояснили в «Челябинском информационно-расчетном центре».