ГИБДД констатировала резкое ухудшение дорожной обстановки на Урале

В результате этих происшествий пять человек получили травмы, а один скончался. Главными факторами, спровоцировавшими аварии, стали превышение скорости без учета погодных условий и несоблюдение безопасной дистанции между машинами. В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что во время снегопада тормозной путь автомобилей значительно увеличивается из-за скользкой дороги.