ГИБДД констатировала резкое ухудшение дорожной обстановки на Урале

Интенсивный снегопад серьезно повлиял на движение транспорта в Свердловской области. По состоянию на 12.00 ГИБДД зарегистрировала 33 аварии, в пяти из которых есть пострадавшие, сообщает ведомство.
В результате этих происшествий пять человек получили травмы, а один скончался. Главными факторами, спровоцировавшими аварии, стали превышение скорости без учета погодных условий и несоблюдение безопасной дистанции между машинами. В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что во время снегопада тормозной путь автомобилей значительно увеличивается из-за скользкой дороги.
Представители дорожного надзора констатируют плохое состояние дорог из-за сильного снега. Они принимают меры для устранения недостатков, тесно сотрудничая с дорожными службами для уборки дорог и обработки их антигололедными средствами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам, таким как направления Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, трасса М-5 «Урал» возле Сысерти, Екатеринбург — Реж — Алапаевск и другие, а также мостам, резким поворотам и спускам.