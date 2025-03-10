Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей микрорайона в Уфе предупредили об отключении воды

Жителей уфимской Нижегородки проинформировали об отключениях холодной воды. Как сообщили в «Уфаводоканале», временные неудобства ждут дома в частном секторе, школу, общежитие и другие здания с 11.00 вторника 11 марта до 10.00 среды 12-го.

Источник: Башинформ

Меры связаны с ликвидацией утечки из земли и аварийно-восстановительными работами на водоводе по улице Деревенская переправа, 2а. Подвоз воды организуют на Малой Лесозаводской, 2/1 и Рабочей, 57.

Полный список объектов опубликован по ссылке.