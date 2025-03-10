Жителей микрорайона в Уфе предупредили об отключении воды

Жителей уфимской Нижегородки проинформировали об отключениях холодной воды. Как сообщили в «Уфаводоканале», временные неудобства ждут дома в частном секторе, школу, общежитие и другие здания с 11.00 вторника 11 марта до 10.00 среды 12-го.