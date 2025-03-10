В Калининграде определены финалисты конкурса «Учитель года — 2025»

В следующий этап соревнований прошли:
— Ирина Абрашкина (средняя школа п. Крылово);
— Татьяна Двуреченская (гимназия «Вектор», Зеленоградск);
— Татьяна Егорычева (СОШ № 5, Гусев);
— Мария Климанова (СОШ «Школа будущего»);
— Оксана Мальцева (гимназия № 1, Советск);
— Евгений Пешков (СОШ № 38 им. В. Борисова, Калининград);
— Анна Симонова (СОШ, Пионерский);
— Ольга Терентьева (средняя школа, Багратионовск);
— Ольга Титова (СОШ № 57, Калининград);
— Анна Шутова (Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова).
Поздравляем всех участников, показавших высокие результаты в первом туре! Особая благодарность тем педагогам, кто достойно представил свои образовательные учреждения на конкурсе.