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В Калининграде определены финалисты конкурса «Учитель года — 2025»

Стали известны имена десяти лучших педагогов первого тура престижного профессионального конкурса «Учитель года — 2025»: в число финалистов вошли талантливые педагоги из разных образовательных учреждений Калининградской области.

Источник: КалининградLive

В следующий этап соревнований прошли:

— Ирина Абрашкина (средняя школа п. Крылово);

— Татьяна Двуреченская (гимназия «Вектор», Зеленоградск);

— Татьяна Егорычева (СОШ № 5, Гусев);

— Мария Климанова (СОШ «Школа будущего»);

— Оксана Мальцева (гимназия № 1, Советск);

— Евгений Пешков (СОШ № 38 им. В. Борисова, Калининград);

— Анна Симонова (СОШ, Пионерский);

— Ольга Терентьева (средняя школа, Багратионовск);

— Ольга Титова (СОШ № 57, Калининград);

— Анна Шутова (Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова).

Поздравляем всех участников, показавших высокие результаты в первом туре! Особая благодарность тем педагогам, кто достойно представил свои образовательные учреждения на конкурсе.