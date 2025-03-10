Волгоградцев предупредили о ранней активности клещей в 2025 году

С предупреждением о том, что сезон активности клещей в этом году начнется раньше обычного, выступил Роспотребнадзор. По данным ведомства, иксодовые клещи активизируются весной, когда сходит снежный покров, а среднесуточная температура воздуха достигает +1…+3 градусов. А активными они становятся при +10.
В Волгоградской области погода тем временем бьет все температурные рекорды: в минувшую пятницу, 7 марта, столбик термометра достигал отметки +13. И резкое потепление продолжится — уже в эту среду ожидается +18, а в пятницу, 14 марта, воздух и вовсе прогреется до небывалых для нашего региона в первый весенний месяц +20 градусов.
Соответственно, трава и кустарники могут начать кишеть клещами уже совсем скоро, буквально через неделю-другую.
Энтомолог Татьяна Карпова советует принимать меры безопасности при отдыхе на природе уже в ближайшие выходные.
«Если идете в лес, нужно надевать закрытую обувь и плотные носки, — советует специалист. — Осматривайте себя и одежду своих спутников, а также домашних любимцев, которых выгуливаете на улице. Вопреки распространенному мнению, клещи чаще всего не падают с деревьев, а нападают снизу — из травы и с кустарников».
При пикнике на природе перед тем, как разбивать палатку, следует проверить, нет ли здесь клещей. Это можно сделать с помощью куска светлой ткани, которой нужно провести по траве. И в любом случае для профилактики стоит обработать репеллентом вход в палатку.
Любителям отдыха на лоне природы энтомолог советует сделать прививки от вирусного энцефалита, переносчиками которого являются клещи. Волгоградская область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту, но врачи все равно предупреждают жителей о рисках этого заболевания.
Прививка делается два раза в год, затем через год, после чего ревакцинация производится раз в три года.
Если вас укусил клещ, как можно быстрее аккуратно удалите его. Затем кровососущее следует немедленно доставить в лабораторию для исследования на предмет наличия инфекции.
При обнаружении у снятого клеща возбудителей инфекции по назначению врача-инфекциониста проводится медикаментозная профилактика.
В частности, осуществляется экстренная серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против вирусного энцефалита. Через три недели рекомендуется провести исследование крови на наличие специфических антител к вирусу клещевого энцефалита и другим возбудителям «клещевых» инфекций.