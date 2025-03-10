Волгоградцев предупредили о ранней активности клещей в 2025 году

«Если идете в лес, нужно надевать закрытую обувь и плотные носки, — советует специалист. — Осматривайте себя и одежду своих спутников, а также домашних любимцев, которых выгуливаете на улице. Вопреки распространенному мнению, клещи чаще всего не падают с деревьев, а нападают снизу — из травы и с кустарников».