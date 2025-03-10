В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в документе.
Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.
«Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в отзыве.
Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на «Госуслугах», приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.
По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.