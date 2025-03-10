В правительстве не поддержали идею продажи алкоголя по записи из Госуслуг

Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на «Госуслугах», приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.