Еще в 20 дворах Казани появятся желтые сетки для раздельного сбора мусора

«Установка дополнительных сетчатых контейнеров — важный шаг в создании комфортной среды для раздельного сбора. Мы видим, что жители активно поддерживают инициативы, и это вдохновляет на дальнейшее расширение проекта. К 2025 году планируется увеличить долю площадок с РСО, это позволит снизить нагрузку на полигоны и повысить культуру обращения с отходами горожан», — заявил депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.