Белгидромет: аномально теплая погода сохранится до середины недели, к выходным похолодает

«После аномально теплых выходных погода первой половины недели еще будет характеризоваться тоже небывало высоким температурным фоном. А вот к выходным холодный воздух северных широт принесет в Беларусь более характерную для марта погоду. Осадки, которые будут приносить фронтальные разделы, станут идти в смешанной фазе (мокрый снег, дождь), а дневные максимумы уже в это воскресенье не превысят значений плюс 2 — плюс 9 градусов», — рассказали в Белгидромете.
Днем местами по юго-востоку страны, а утром и днем 13 марта в отдельных районах по востоку будет усиливаться ветер порывами 15−18 м/с. «В эти дни при активном развитии атмосферных процессов местами не исключена вероятность грозовой деятельности», — прогнозируют синоптики.
Во вторник, 11 марта, ночью по юго-западной половине страны временами пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть слабый туман. Днем местами по юго-востоку прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 1−7 градусов выше нуля, по южной половине — до плюс 11 градусов, максимальная днем — от плюс 11 градусов по северу до плюс 20 градусов по югу.
Местами усиление ветра, кратковременные дожди. Какой будет погода в Беларуси 11 марта.
В среду, 12 марта, на большей части территории республики ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит 0 — плюс 7 градусов, по юго-востоку — до плюс 9 градусов. Максимальная днем — 10−17 градусов, местами — 6−9 градусов.
В четверг, 13 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью небольшие, днем — умеренные. Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. В дневные часы местами возможны грозы. Утром и днем местами по востоку прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 3 градусов по северу до плюс 7 градусов по юго-западу, максимальная днем — от плюс 12 градусов по северо-западу до плюс 20 градусов по юго-востоку.
В пятницу, 14 марта, на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — от 0 по северо-западу до плюс 10 градусов по юго-востоку, максимальная днем — от плюс 4 градусов по северо-западу до плюс 15 градусов по юго-востоку.
В субботу, 15 марта, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 3 градусов по северо-западу до плюс 7 градусов по юго-востоку, максимальная днем — 2−9 градусов выше нуля, по юго-востоку местами до плюс 13 градусов.
В воскресенье, 16 марта, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — 0 — минус 7 градусов, при прояснениях до минус 10 градусов, максимальная днем — 2−9 градусов выше нуля.