Белгидромет: аномально теплая погода сохранится до середины недели, к выходным похолодает

В четверг, 13 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью небольшие, днем — умеренные. Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. В дневные часы местами возможны грозы. Утром и днем местами по востоку прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 3 градусов по северу до плюс 7 градусов по юго-западу, максимальная днем — от плюс 12 градусов по северо-западу до плюс 20 градусов по юго-востоку.