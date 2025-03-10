В Омске на 8 Марта поймали более десятка нелегальных цветочников

7 и 8 марта в Центральном округе города Омска прошел рейд по местам несанкционированной торговли. На этот раз ловили прицельно цветочников — к женскому празднику цветами торговали буквально везде.
Мужчинам тюльпаны и мимозы, купленные с машин и развалов, понятное дело, обходились дешевле, но проверяющие за несанкционированную торговлю выписали продавцам штраф.
В целом было выписано 15 протоколов об административном правонарушении. Нелегальными цветами торговали на: улице 10 лет Октября, 98 и 113, Маяковского, 6/1 и 65, Декабристов, 104, Лермонтова, 20 и 20 корпус 1, на 4-яйЧелюскинцев, 115, 117, 119 и на улице Красный Путь, 22.
Штрафы за торговлю в непредназначенных для этого местах составляют для граждан от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 100 тысяч.