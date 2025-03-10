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Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы

Махонин рассказал Путину о вручении ветеранам выплат и медалей к 80-летию Победы.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению выплат и присвоению почетных званий ветеранам исполняются.

В понедельник глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Пермского края. Махонин рассказал о подготовке и планируемых мероприятиях к празднованию 80-летия Победы.

«Ваши поручения исполняются — доведение выплат, присвоение почётных званий. Потом встречаюсь лично с ветеранами, вручаем регулярно памятные медали к 80-летию. В общем-то, работа в этом плане идёт», — сказал Махонин.

Он добавил, что к 80-летию Великой Победы запланировано 190 мероприятий.