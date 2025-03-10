На Южном вокзале сразу две парковки стали платными, места пусты, а на остановке — хаос

В Калининграде возле Южного вокзала стали платными сразу две парковки. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Шлагбаумы опустили в минувшие выходные. Только за деньги теперь оставить авто можно у центрального входа в вокзал, параллельно остановке для автобусов и трамваев и возле почты. На месте смонтированы привычные пропускные системы, оборудование по считыванию карт. Вокруг установлены столбики.
После введения платы за парковку автомобилисты и таксисты начали широко использовать для стоянки остановку общественного транспорта. Водители в беседе с корреспондентом «Клопс» рассказали, что автобусы не могут заехать на остановку, а потом выехать с неё.
Есть жалобы и от самих автомобилистов. Например, у вокзала многие оставляли транспорт на несколько дней. Теперь же тариф там почасовой.
Шлагбаум устанавливали в конце февраля.