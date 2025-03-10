«Мы живем в эпоху “черных лебедей”. Новый премьер Турчин оценил риски в экономике Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, назначенный на должность 10 марта, оценил существующие риски для экономики, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».
Новый глава белорусского правительства отметил, что вообще рисков на самом деле достаточно много: санкционное давление, проблемы во внешней торговле и т.д. При этом он образно заметил, что сейчас — эпоха «черных лебедей».
— Самое главное мы сейчас живем в такую эпоху — «черных лебедей». Какой появится «черный лебедь» завтра очень сложно спрогнозировать, — прокомментировал он.
А в заключение Турчин сказал, что главной задачей является устойчивое функционирование экономического механизма, который по возможности мог бы оперативно реагировать на любые вызовы. Также следует, чтобы экономика не просто могла адаптироваться, но обеспечивался устойчивый экономический рост.
Также новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что новый премьер Беларуси Турчин имеет президентские склонности: «Есть президентские склонности, как у меня».