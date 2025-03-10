«Мы живем в эпоху “черных лебедей”. Новый премьер Турчин оценил риски в экономике Беларуси

А в заключение Турчин сказал, что главной задачей является устойчивое функционирование экономического механизма, который по возможности мог бы оперативно реагировать на любые вызовы. Также следует, чтобы экономика не просто могла адаптироваться, но обеспечивался устойчивый экономический рост.