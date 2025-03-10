В Ростовской области частично профинансируют строительство глэмпингов

В Ростовской области частично профинансируют строительство модульных гостиниц, похожих на туристические глэмпинги. Заявки на поддержку будут принимать до 20 марта в минэкономразвития региона, сообщают власти.
На субсидии могут претендовать проекты донских юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги выделят на приобретение и монтаж, подключенных к коммуникациям модулей площадью не менее 15 кв. метров (без учета санузла). Постройки должны находиться на землях населенных пунктов или в пределах особо охраняемых территорий.
К перечислению из федерального бюджета планируют до 1,5 млн рублей на номер, при этом сумма не должна превышать более 50% стоимости проекта. Еще 2−3% готовы выделить из областной казны в рамках софинансирования.
Победителей этого отбора объявят в мае 2025 года. Всего же программа рассчитана на три года, до 2027 года включительно. Следующий отбор планируют организовать не ранее 2028 года.
Благодаря подобной помощи, в 2023—2024 годах в Ростовской области реализовали девять проектов по созданию модульных гостиниц, было открыто 182 новых номера.