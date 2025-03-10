В Ростовской области частично профинансируют строительство глэмпингов

На субсидии могут претендовать проекты донских юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги выделят на приобретение и монтаж, подключенных к коммуникациям модулей площадью не менее 15 кв. метров (без учета санузла). Постройки должны находиться на землях населенных пунктов или в пределах особо охраняемых территорий.