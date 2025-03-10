Омич не приходит за лотерейным призом в 16 млн рублей

В понедельник, 10 марта 2025 года, в пресс-службе одного из распространителей лотерей сообщили, что участник из Омской области разделил суперприз 100 млн рублей с другими пятью счастливчиками и выиграл более 16,6 млн рублей в праздничном тираже, посвященном Международному женскому дню.