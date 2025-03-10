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Омич не приходит за лотерейным призом в 16 млн рублей

В понедельник, 10 марта 2025 года, в пресс-службе одного из распространителей лотерей сообщили, что участник из Омской области разделил суперприз 100 млн рублей с другими пятью счастливчиками и выиграл более 16,6 млн рублей в праздничном тираже, посвященном Международному женскому дню.

Отмечается, что омич приобрел билет в мобильном приложении, и пока не обратился за призом.

Также заявлено, что обладателями суперприза также стали участники из Калмыкии, Республики Саха (Якутия), Краснодарского и Красноярского края, Нижнего Новгорода.

По сообщению распространителей лотерей, победителю из Омской области необходимо в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис для идентификации и оформления необходимых для выплаты выигрыша документов.

Напомним, ранее стало известно, что за три года спрос омичей на покупку лотерейных билетов в онлайн-приложениях повысился в три раза.