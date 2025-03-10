В Чечне назвали блокировку Telegram необоснованной

«Блокировка мессенджера Telegram на территории Чеченской Республики является абсолютно необоснованной и нерациональной. Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — написал Дудаев.