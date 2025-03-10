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Гадюки проснулись в лесах Беларуси и попали на видео

Белорусы засняли гадюк, которые уже проснулись в лесах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В белорусских лесах уже проснулись гадюки. Видео со змеями опубликовал телеграм-канал Национального парка «Припятский».

Работники нацпарка предупредили белорусов, что гадюки вышли из спячки раньше из-за установившейся теплой погоды.

Всего на территории Беларуси обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная. Но, если уж и медянка безопасны для человека, то гадюка — ядовитая змея.

В Нацпарке напомнили, что при встрече с гадюкой человеку не следует паниковать, и лучше всего обойти ее стороной. Сами гадюки никогда не нападают на человека первыми.

Еще синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».