В Нижнекамске построят онкологический диспансер

Запрос на строительство онкодиспансера появился из-за роста заболеваемости раком — это связано с увеличением продолжительности жизни. В Нижнекамск уже приезжали специалисты, которые осмотрели здание для размещения операционного блока, центров радиологии и химиотерапии.