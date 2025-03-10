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В Нижнекамске построят онкологический диспансер

Запрос на строительство онкодиспансера появился из-за роста заболеваемости раком.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске откроется филиал республиканского онкологического диспансера. О предстоящих планах на деловом понедельнике рассказал мэр города Рамиль Муллин.

Запрос на строительство онкодиспансера появился из-за роста заболеваемости раком — это связано с увеличением продолжительности жизни. В Нижнекамск уже приезжали специалисты, которые осмотрели здание для размещения операционного блока, центров радиологии и химиотерапии.

Власти также обсуждают вопрос о создании межрайонного гериатрического центра, новой поликлиники и реабилитационного центра для людей с инсультом, травмами и инфарктами.

Ранее в Нижнекамске пенсионерка при попытке поменять счетчики лишилась всех сбережений.