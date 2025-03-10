В Нижнекамске построят онкологический диспансер

В Нижнекамске откроется филиал республиканского онкологического диспансера. О предстоящих планах на деловом понедельнике рассказал мэр города Рамиль Муллин.
Запрос на строительство онкодиспансера появился из-за роста заболеваемости раком — это связано с увеличением продолжительности жизни. В Нижнекамск уже приезжали специалисты, которые осмотрели здание для размещения операционного блока, центров радиологии и химиотерапии.
Власти также обсуждают вопрос о создании межрайонного гериатрического центра, новой поликлиники и реабилитационного центра для людей с инсультом, травмами и инфарктами.
Ранее в Нижнекамске пенсионерка при попытке поменять счетчики лишилась всех сбережений.