На Ростовской АЭС в 2024 году осуществлена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков

Как рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, масштабный проект по продлению срока эксплуатации первого энергоблока стартовал в 2024 году. Он рассчитан до 2029 года и получил одобрение Госкорпорации «Росатом». При этом безопасность является одним из ключевых приоритетов деятельности корпорации и ее предприятий, а использованию информационных технологий и внедрению современных методов охраны труда уделяется повышенное внимание.