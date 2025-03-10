На Ростовской АЭС в 2024 году осуществлена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков

По итогам 2024 года на Ростовской АЭС прошла масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков. При этом самые объемные работы в рамках программы продления срока эксплуатации затронули энергоблок № 1.
Отмечается, что модернизацию прошли: оборудование бесперебойного питания и щита постоянного тока, управляющая система безопасности по технологическим параметрам, электродвигатели насосных агрегатов. При этом были заменены армоканаты защитного оболочки, аппаратура контроля нейтронного потока, арматура систем технической вода и воздухоохладителей систем вентиляции гермозоны.
Срок лицензии на эксплуатацию первого энергоблока истекает в 2030 году. Модернизация проводится в целях повышения эксплуатационной надежности и безопасности энергоблока. После завершения процесса модернизации ресурс энергоблока будет продлен еще на 30 лет.
Как рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, масштабный проект по продлению срока эксплуатации первого энергоблока стартовал в 2024 году. Он рассчитан до 2029 года и получил одобрение Госкорпорации «Росатом». При этом безопасность является одним из ключевых приоритетов деятельности корпорации и ее предприятий, а использованию информационных технологий и внедрению современных методов охраны труда уделяется повышенное внимание.