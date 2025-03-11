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Всемирная выставка «Экспо-2025»: создание суперобщества будущего

Отличная возможность прекрасно провести время и узнать о новейших изобретениях — посетить всемирную выставку «Экспо-2025» в Осаке.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Последние тенденции архитектуры разных стран, более 20 миллионов единомышленников, возможность невероятно расширить кругозор — что еще ожидать от всемирной выставки «Экспо-2025» в Осаке.

Что из себя представляет всемирная выставка «Экспо-2025»

На всемирной выставке «Экспо-2025» раз в пять лет государства представляют новейшие изобретения в разнообразных областях. Так, на мероприятиях разных годов общественности демонстрировались лифт, телефон, электромобили и не только. Последний раз выставка «Экспо» проводилась в 2020 году в Дубае.

Где и когда пройдет всемирная выставка «Экспо-2025»

В 2025 году всемирная выставка «Экспо» состоится в японском городе Осака региона Кансай, на искусственно созданном острове Юмешима — прототипе экологически чистого населенного пункта будущего. Последний раз в этом месте мероприятие проводилось 55 лет назад. Начнется «Экспо-2025» 13 апреля, а завершится — 13 октября.

Темы и цели выставки «Экспо-2025» в Осаке

Основная мысль мероприятия — «Проектирование общества будущего для наших жизней». При этом организаторы выделяют в главной теме еще три подпункта.

  • «Спасение жизней» — методы борьбы с инфекциями, поднятие качества общественного здравоохранения, готовность к стихийным бедствиям и грамотное сосуществование с природой.
  • «Расширение возможностей» — современное онлайн-образование, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование человеческих возможностей с помощью искусственного интеллекта и роботов.
  • «Соединение жизней» — совместное творчество, повышение уровня взаимодействия между людьми и построение общества, управляемого данными.

Первостепенные стремления выставки «Экспо-2025» преследуют глобальные цели Организации Объединенных Наций для улучшения жизни, общества и планеты. В их числе — избавление от бедности и недоедания, снабжение чистой энергией, доступность образования для всех групп населения и гендерное равенство.

Участники всемирной выставки «Экспо-2025»

В мероприятии примут участие 150 стран и 25 международных организаций. Также среди заявок найдется огромное количество компаний, неправительственных и некоммерческих организаций и гражданских коллективов со всего мира. По сведению на 5 марта 2025 года, из кассы в руки счастливых обладателей уже ушло более восьми миллионов билетов. Всего на выставке ожидают более 28 миллионов посетителей.

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Программа всемирной выставки «Экспо-2025»

Подробную программу мероприятия организаторы еще не оглашали. Однако уже известно, что площадку «Экспо-2025» разделят на три зоны — «Мир павильонов», «Водный мир» и «Зеленый мир». Второй участок окунет в безмятежную атмосферу пейзажей с водоемами, набережными и кафе. Третий включит в себя входную зону, транспортные узлы и событийные пространства.

Павильоны на «Экспо-2025»

Участников на выставке планируется больше 150, поэтому описать все павильоны не представляется возможным. Предлагаем ознакомиться с информацией о пяти из самых достопримечательных.

Япония

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Лейтмотивом в создании японского павильона стал вопрос: «Что находится между жизнями?». В итоге постройка представляет собой словно живой организм, который дышит, растет, изменяется, развивается и размножается.

Испания

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Испанский павильон получил название «Текущее течение Куросио». Постройка внешним видом и наполнением чтит крепкие культурные и торговые связи с Японией. В дизайне павильона всячески подчеркивается использование натуральных и экологически безопасных материалов.

Швейцария

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Швейцарский павильон расскажет о науке, жизни, здоровье, правильном питании, окружающей среде, климате, энергетике, роботах и искусственном интеллекте. Постройку создали из пяти фольгированных сфер в зеленом ландшафте. После мероприятия из материала для павильонов изготовят мебель.

Чехия

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Чешский павильон представляет собой динамичную спиральную прозрачную конструкцию. Архитекторы старались наполнить постройку жизненной силой и ритмичным движением. Основной материал павильона — стекло — указывает на богатую историю его производства в Чехии.

Китай

Всемирная выставка «Экспо-2025»
Источник: https://www.expo2025.or.jp/

Китайский павильон создали из традиционного для страны материала — бамбука. Постройка «Написанные листки Китая» подчеркивает единение человека с природой и приверженность государства устойчивому развитию.

Как попасть на «Экспо-2025» в Японии и где купить билеты

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия. В случае возникновения сложностей с восприятием языка или оплатой можно обратиться в туристические агентства.

Главное о всемирной выставке «Экспо-2025»

Подведем краткие итоги. Что нужно знать о выставке «Экспо-2025»?

  • Пройдет в японском городе Осака.
  • Продлится полгода — с 13 апреля по 13 октября.
  • Тема — «Проектирование общества будущего для наших жизней».
  • В мероприятии примут участие 150 стран и 25 международных организаций.
  • Приобрести билеты можно на официальном сайте.