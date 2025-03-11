Всемирная выставка «Экспо-2025»: создание суперобщества будущего

Последние тенденции архитектуры разных стран, более 20 миллионов единомышленников, возможность невероятно расширить кругозор — что еще ожидать от всемирной выставки «Экспо-2025» в Осаке.
Что из себя представляет всемирная выставка «Экспо-2025»
На всемирной выставке «Экспо-2025» раз в пять лет государства представляют новейшие изобретения в разнообразных областях. Так, на мероприятиях разных годов общественности демонстрировались лифт, телефон, электромобили и не только. Последний раз выставка «Экспо» проводилась в 2020 году в Дубае.
Где и когда пройдет всемирная выставка «Экспо-2025»
В 2025 году всемирная выставка «Экспо» состоится в японском городе Осака региона Кансай, на искусственно созданном острове Юмешима — прототипе экологически чистого населенного пункта будущего. Последний раз в этом месте мероприятие проводилось 55 лет назад. Начнется «Экспо-2025» 13 апреля, а завершится — 13 октября.
Темы и цели выставки «Экспо-2025» в Осаке
Основная мысль мероприятия — «Проектирование общества будущего для наших жизней». При этом организаторы выделяют в главной теме еще три подпункта.
- «Спасение жизней» — методы борьбы с инфекциями, поднятие качества общественного здравоохранения, готовность к стихийным бедствиям и грамотное сосуществование с природой.
- «Расширение возможностей» — современное онлайн-образование, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование человеческих возможностей с помощью искусственного интеллекта и роботов.
- «Соединение жизней» — совместное творчество, повышение уровня взаимодействия между людьми и построение общества, управляемого данными.
Первостепенные стремления выставки «Экспо-2025» преследуют глобальные цели Организации Объединенных Наций для улучшения жизни, общества и планеты. В их числе — избавление от бедности и недоедания, снабжение чистой энергией, доступность образования для всех групп населения и гендерное равенство.
Участники всемирной выставки «Экспо-2025»
В мероприятии примут участие 150 стран и 25 международных организаций. Также среди заявок найдется огромное количество компаний, неправительственных и некоммерческих организаций и гражданских коллективов со всего мира. По сведению на 5 марта 2025 года, из кассы в руки счастливых обладателей уже ушло более восьми миллионов билетов. Всего на выставке ожидают более 28 миллионов посетителей.
Программа всемирной выставки «Экспо-2025»
Подробную программу мероприятия организаторы еще не оглашали. Однако уже известно, что площадку «Экспо-2025» разделят на три зоны — «Мир павильонов», «Водный мир» и «Зеленый мир». Второй участок окунет в безмятежную атмосферу пейзажей с водоемами, набережными и кафе. Третий включит в себя входную зону, транспортные узлы и событийные пространства.
Павильоны на «Экспо-2025»
Участников на выставке планируется больше 150, поэтому описать все павильоны не представляется возможным. Предлагаем ознакомиться с информацией о пяти из самых достопримечательных.
Япония
Лейтмотивом в создании японского павильона стал вопрос: «Что находится между жизнями?». В итоге постройка представляет собой словно живой организм, который дышит, растет, изменяется, развивается и размножается.
Испания
Испанский павильон получил название «Текущее течение Куросио». Постройка внешним видом и наполнением чтит крепкие культурные и торговые связи с Японией. В дизайне павильона всячески подчеркивается использование натуральных и экологически безопасных материалов.
Швейцария
Швейцарский павильон расскажет о науке, жизни, здоровье, правильном питании, окружающей среде, климате, энергетике, роботах и искусственном интеллекте. Постройку создали из пяти фольгированных сфер в зеленом ландшафте. После мероприятия из материала для павильонов изготовят мебель.
Чехия
Чешский павильон представляет собой динамичную спиральную прозрачную конструкцию. Архитекторы старались наполнить постройку жизненной силой и ритмичным движением. Основной материал павильона — стекло — указывает на богатую историю его производства в Чехии.
Китай
Китайский павильон создали из традиционного для страны материала — бамбука. Постройка «Написанные листки Китая» подчеркивает единение человека с природой и приверженность государства устойчивому развитию.
Как попасть на «Экспо-2025» в Японии и где купить билеты
Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия. В случае возникновения сложностей с восприятием языка или оплатой можно обратиться в туристические агентства.
Главное о всемирной выставке «Экспо-2025»
Подведем краткие итоги. Что нужно знать о выставке «Экспо-2025»?
- Пройдет в японском городе Осака.
- Продлится полгода — с 13 апреля по 13 октября.
- Тема — «Проектирование общества будущего для наших жизней».
- В мероприятии примут участие 150 стран и 25 международных организаций.
- Приобрести билеты можно на официальном сайте.