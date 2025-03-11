Всемирная выставка «Экспо-2025»: создание суперобщества будущего

В мероприятии примут участие 150 стран и 25 международных организаций. Также среди заявок найдется огромное количество компаний, неправительственных и некоммерческих организаций и гражданских коллективов со всего мира. По сведению на 5 марта 2025 года, из кассы в руки счастливых обладателей уже ушло более восьми миллионов билетов. Всего на выставке ожидают более 28 миллионов посетителей.