Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

«Сегодня уже марафон охватил 85 регионов Российской Федерации и 1738 муниципальных образований. Это говорит о том, что в течение всего лишь месяца востребованность этого формата, она объективна и налицо. Среди регионов, которые проявляют наибольшую активность, тоже есть уже десятка лидеров, и мне хотелось бы особенно отметить Кировскую область, которая в данной ситуации лидирует на сегодняшний день именно в количестве участников, которые приняли приглашение стать участниками марафона и представить свои интереснейшие рассказы», — сказала Малышева в ходе пресс-конференции о проведении марафона, которая состоялась в Москве в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».