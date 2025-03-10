Близ Алматы взрывали снег, чтобы спустить лавину

В результате взрывных работ в бассейне реки Киши Алматы произошел контролируемый сход снега объемом 60 000 кубических метров. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
Лавина перекрыла дорогу, очистка которой проводится силами АГЭТУ «Казселезащита» с привлечением спецтехники.
В мероприятии были задействованы 27 человек, 11 единиц техники и два кинологических расчета, а также — вертолет «Казавиаспас» МЧС.
Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Инцидент случился 10 марта 2025 года.
В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.