Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа

Кроме этого, пользователи могут изменить способ доставки с курьерской на самовывоз из пункта выдачи и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в пункт выдачи заказа (ПВЗ) вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Возможность поменять адрес и способ доставки предоставляется только один раз.