Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ozon добавил возможность в ряде случаев изменить адрес и способ доставки после того, как пользователь оформил заказ — это можно сделать до передачи товаров в доставку; маркетплейс рассчитывает, что новая функция сократит количество отмен заказов, сообщила компания.
«Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа. Обновление сократит количество отмен заказов и избавит покупателей от необходимости переоформлять заказ при ошибке в адресе. Новая функция позволит покупателям изменить адрес и способ доставки после оформления заказа, выбрав из списка в приложении, — сделать это можно до передачи товаров в доставку», — сказано в релизе.
Там же уточняется, что эта функция не распространяется на товары, которые доставляются из-за рубежа, крупногабаритные товары и Ozon Fresh — сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса.
Кроме этого, пользователи могут изменить способ доставки с курьерской на самовывоз из пункта выдачи и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в пункт выдачи заказа (ПВЗ) вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Возможность поменять адрес и способ доставки предоставляется только один раз.
«Чтобы изменить адрес или способ доставки, покупателю нужно нажать кнопку “Адрес” в самом заказе. Если заказ соответствует условиям, появится список сохраненных адресов. Выбрать новую точку на карте можно через кнопку “Добавить”, — появится карта с доступными адресами ПВЗ и постаматов», — добавили в компании.